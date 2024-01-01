Зарина Ситдикова Минспорта Прикамья приостановило аккредитацию краевой федерации футбола Глава ведомства объяснила это хищениями и ненадлежащим контролем Поделиться Твитнуть

фото: ЖФК «Енисей»

Министерство физической культуры и спорта Пермского края на полгода приостановило аккредитацию региональной федерации футбола из-за выявленных в организации нарушений. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ-Прикамье» рассказала глава ведомства Татьяна Чеснокова.

По словам министра, в федерации футбола обнаружились хищения бюджетных средств её руководством. По данному факту в отношении президента организации было возбуждено уголовное дело, приговор по нему уже вступил в законную силу. Помимо этого, в федерации были выявлены другие нарушения.

«Например, её исполнительные и представительные органы не осуществляли надлежащего контроля. Более того, в федерации произошли изменения в структуре управляющих органов, о чём мы, в нарушение соглашения, уведомлены не были. Продолжая этот список, можно говорить о систематических нарушениях при формировании сборных команд и о многом другом», — пояснила Татьяна Чеснокова.

Как уточнила глава минспорта, аккредитация для краевой федерации футбола приостановлена с 6 августа. В течение полугода в организации должны устранить все выявленные нарушения и принять необходимые управленческие решения. В ближайшее время в организации планируется выбрать новый руководящий состав.

Министр также пояснила, что отзыв аккредитации повлечёт за собой приостановку выплаты краевых субсидий, а также запрет на присвоение спортивных разрядов и званий на мероприятиях, организованных Федерацией футбола Пермского края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.