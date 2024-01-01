В Перми с 23 сентября начали нагреваться батареи в квартирах Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Энергетики начали подачу тепла в жилые дома Перми. Напомним, постановление № 772 о старте отопительного сезона в краевом центре глава города Эдуард Соснин подписал 17 сентября. Согласно документу, с 18 числа к отоплению начали подключать социальные объекты — больницы, школы, детские садики. А с 23 сентября батареи начнут нагреваться в жилых домах.

При этом мэр напомнил, что полный процесс запуска тепла займёт в городе до трёх недель, это связано с неоднородным рельефом Перми.

Добавим, что к новому отопительному сезону в Перми, помимо объектов социальной сферы и многоквартирных домов, подготовлено свыше 1 тыс. км теплосетей, 392 ЦТП и 53 котельные.

Ранее синоптики сообщили, что похолодание, из-за которого городские власти приняли решение не ждать традиционную пятидневку с температурой ниже +8°, продлится с 23 по 25 сентября. Начиная с 26 числа в регион вернётся тепло с дневной температурой до +20...+22 градусов. Такая погода простоит до конца месяца.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.