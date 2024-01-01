Поиски исчезнувшей в Прикамье почти месяц назад 16-летней девушки остановлены Поделиться Твитнуть

Окончание поиска 16-летней девушки, исчезнувшей в Прикамье в августе, подтвердили в ГУ МВД по Пермскому краю. Об этом пишет perm.aif.ru.

Несовершеннолетняя исчезла при загадочных обстоятельствах 31 числа прошлого месяца. В тот день 16-летняя жительница Чусовского округа покинула свой дом и пропала без вести. Во время поисковых мероприятий, организованных волонтёрами, выяснилось, что девушка могла находиться в компании мужчины, и их не связывают родственные узы. Кто бы это мог быть, неизвестно, так как родственники пропавшей не стали делиться информацией.

22 сентября волонтёры из поискового отряда «Регион 59» сообщили об окончании операции по поискам. Они не предоставили никаких деталей относительно ситуации, однако подтвердили, что несовершеннолетняя найдена живой.

Это подтвердили и в полиции, но где она находилась три недели, не уточнили. «Подтверждаем, что найдена», — коротко прокомментировали в МВД.

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