В Прикамье вторые сутки ищут 16-летнюю девочку из Чусовского округа Поделиться Твитнуть

В Прикамье пропала 16-летняя девочка. Как сообщили в поисковом отряде «Регион 59 — поиск пропавших людей» Оксана Распопова, проживающая в п. Мыс Чусовского округа, 30 августа ушла из дома на ул. Центральной и не вернулась.

Её приметы: рост 160 см, телосложение среднее, волосы рыжие до плеч, глаза голубые.

Была одета в бежевую толстовку с капюшоном, тёмные спортивные штаны и светлые кроссовки. При себе имела телефон HONOR голубого оттенка.

Волонтёры просят всех, кто обладает информацией о местонахождении девочки, сообщить по телефонам полиции: 02 и 102, ЕДДС: 112, а также поисковикам по номерам: 8-912-880-41-60 и 8-958-244-12-84.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае найдена пропавшая 83-летняя пенсионерка, которая провела в лесу без пищи и воды четверо суток. Она заблудилась, собирая грибы. В настоящее время здоровью женщины ничего не угрожает.

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