Заблудившаяся в лесу 83-летняя пермячка провела в лесу без пищи и воды четверо суток Поделиться Твитнуть

В настоящее время женщина находится дома, её состояние удовлетворительное

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае найдена пропавшая пенсионерка, которая провела в лесу без пищи и воды четверо суток. Об этом сообщили в ОМВД России по Лысьвенскому городскому округу Прикамья.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что уже сутки не знает, где находится его 83-летняя мать. Мужчина рассказал, что она могла заблудиться в лесу, собирая грибы.

Полицейские организовали поисковые мероприятия, в которых также приняли участие сотрудники МЧС и добровольцы.

Трое суток люди обходили леса в надежде обнаружить пенсионерку. И их поиски увенчались успехом. Обессиленную пожилую женщину нашёл старший оперуполномоченный уголовного розыска Иван Кузнецов.

Полицейский взял женщину за руку и сказал: «Всё закончилось. Помощь пришла».

Участники операции соорудили прочный каркас из молодых осин и закрепили его ремнями. Они сделали настил из веток и уложили женщину на носилки. Меняясь друг с другом, они пронесли её более 3,5 км к дороге, где её уже ждали медицинские работники, вызванные на помощь.

Женщина рассказала, что не теряла надежды на спасение. Ночами она согревалась физическими упражниями, укрываясь от непогоды под деревьями. При этом ей сложно было уснуть, ведь она боялась не услышать поисковиков.

В настоящее время пенсионерка находится дома, её состояние удовлетворительное.

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