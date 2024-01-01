В Прикамье на трассе в ДТП пострадали пять человек Среди них были трое детей Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Госавтоинспекция Прикамья

На трассе Кукуштан—Чайковский после столкновения двух автомобилей поcтрадали пять человек. В их числе были трое детей, сообщает «Рифей» со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья. Авария случилась днём 21 сентября недалеко от автобусной остановки «Лесозавод».

По данным ведомства, на 247 км трассы 76-летний водитель «Нивы» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Лада Гранта». Это привело к аварии: пострадал водитель «Лады» и четверо его пассажиров. Водителю назначили амбулаторное лечение, четверых его пассажиров (41-летнюю женщину и троих детей) доставили в больницу.

Сейчас по факту ДТП полиция проводит проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, за минувшие выходные в Перми произошло два смертельных ДТП с участием пешеходов. Днём 21 сентября автомобиль марки Isuzu на автодороге Пермь—Усть-Качка на 31 км наехал на 53-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Кроме того, в тот же день около 23:30 на ул. Старцева автомобиль Haval под управлением водителя 1989 г.р. наехал на перебегавшего дорогу пешехода.

В Госавтоинспекции обратились ко всем участникам дорожного движения и напомнили о необходимости соблюдать ПДД.

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