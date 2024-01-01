Алёна Бронникова За выходные в Перми произошло второе смертельное ДТП с участием пешехода Под колёса иномарки попал пенсионер Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В Перми 21 сентября произошло ещё одно смертельное ДТП с участием пешехода. Как сообщает госавтоинспекция Пермского края, авария случилась около 23:35 на ул. Старцева.

Установлено, что в это время по дороге двигался автомобиль Haval под управлением водителя 1989 г.р. со стороны б. Гагарина в направлении ул. Чкалова. В районе дома по ул. Старцева, 69 машина наехала на перебегавшего дорогу пешехода.

«По предварительной информации, мужчина перебегал проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход 1948 г.р. получил смертельную травму», — рассказали в пресс-службе ГАИ.

По факту аварии проводится проверка. В ведомстве напоминают водителям быть внимательными к пешеходам, особенно в тёмное время суток, а пешим участникам дорожного движения — о необходимости переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Напомним, днём 21 сентября под Пермью произошло ещё одно ДТП с участием пешехода. Автомобиль марки Isuzu двигался по автодороге Пермь—Усть-Качка и на 31 км наехал на 53-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу. От полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

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