Под Пермью автомобиль «Исудзу» насмерть сбил пешехода Мужчина скончался в машине скорой помощи Поделиться Твитнуть

Скриншот видео Госавтоинспекции Прикамья

Сегодня днём, 21 сентября, в Пермском округе произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Происшествие случилось около 12:40 на автодороге Пермь—Усть-Качка, сообщили в Госавтоинспекции Прикамья.

В ведомстве уточнили, что автомобиль «Исудзу» двигался под управлением мужчины 1977 г.р., который на 31 км автодороги наехал на пешехода 53-летнего пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому переходу.

От полученных травм пешеход скончался в машине скорой помощи.

Сейчас факту ДТП в отделе МВД России «Пермский» проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Водители должны выбирать безопасную скорость, контролировать дорожную ситуацию и своевременно принимать меры, чтобы избежать ДТП. Пешеходам нужно двигаться только в разрешённых местах и соблюдать меры предосторожности.

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