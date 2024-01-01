Алёна Бронникова Пермская галерея выделила 3,5 млн рублей на закупку мебели Срок поставки – до 6 декабря Поделиться Твитнуть

ГБУК «Пермская государственная художественная галерея» опубликовало электронный конкурс на поставку оборудования и мебели для объекта строительства. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3,5 млн руб.

Как отмечается на сайте госзакупок, поставка будет организована «на подготовку и оснащение помещений объекта строительства для ввода его в эксплуатацию и обеспечение деятельности объекта строительства после ввода его в эксплуатацию». Заявки принимаются до 26 сентября.

Поставщик должен будет в срок с 25 ноября по 6 декабря 2024 года привезти собрать и установить 60 единиц товара. В числе поставляемого товара: складские металлические стеллажи разного размера, производственные столы, тумбы для инструментов и верстаки.

Адрес места поставки не указан, сообщается, что товар должен быть привезён по местонахождению заказчика на момент приёмки в пределах Перми. Источником финансирования являются субсидии. Гарантийный срок на товар — 12 месяцев.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что строительная готовность нового здания Пермской художественной галереи составляет 96%. Полноценное открытие галереи зависит от нескольких факторов, в том числе, от времени, которое понадобится на отладку всех инженерных систем.

Процесс размещения 15 постоянных экспозиций и всех фондов музея на новой площадке займёт около полутора лет. В течение этого времени в галерее планируется каждые два месяца открывать готовые выставки.

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