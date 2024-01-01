Алёна Бронникова Стоимость загородных домов в Прикамье за лето выросла на 2% В среднем цена составила 3,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость объектов загородной недвижимости за июнь-август выросла на 2%, при этом средний показатель составил 3,8 млн руб. Такие данные приводит аналитический сервис «Циан» по итогам лета 2024 года. В выборке участвовали дома со всеми удобствами и дачи, не пригодные для жизни зимой.

Одними из основных причин стали рост цен на стройматериалы, дефицит рабочей силы и более быстрые продажи недорогих лотов. В Прикамье средняя стоимость предложения оказалась значительно ниже общероссийских. Так, в среднем по России в конце мая стоимость объектов составляла 10,6 млн руб., в конце августа — 10,4 млн руб. Снижение составило 1%.

Сильнее всего за три месяца выросли предложения на рынке загородной недвижимости в Ингушетии, Челябинской, Ивановской и Смоленской областях — на 10-12%, наибольшее снижение было зафиксировано в Архангельской и Мурманской областях — на 10-11%.

«В большинстве регионов РФ летом 2024 года на рынке загородной недвижимости продолжился рост цен — дома дорожали в субъектах РФ, граничащих со столичными, а также в промышленных регионах, где за последний год заметно увеличились доходы населения. Немаловажными факторами стали рост цен на строительные материалы и дефицит рабочей силы. Сыграли роль и снижение метражей продаваемых домов, и частичная переориентация спроса на земельные участки, и временное смещение интереса на рынок городской недвижимости, где в этом время происходили важные изменения» , — прокомментировала эксперт сервиса Елена Лапшина.

Также летом отмечалось снижение активности потенциальных покупателей по сравнению с прошлым годом. Количество просмотров объявлений на сайте оказалось ниже прошлогодних показателей и находилось на уровне 2022 года. Основной интерес был обращён к рынку городского жилья, и заметные колебания в динамике спроса на загородные дома не фиксировались.

При этом на рынке аренды загородного жилья в Прикамье в начале лета отмечался рост на 9% по сравнению с показателями 2023 года. Средняя ставка посуточной аренды в июне 2024 года составила 9 тыс. руб.

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