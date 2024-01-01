Алёна Бронникова За год аренда загородных домов в Прикамье выросла на 9% Средняя цена за сутки в июне 2024 года составила 9 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Средняя ставка посуточной аренды загородного дома в Пермском крае в июне 2024 года составила 9 тыс. руб. Это на 9% больше, чем годом ранее, и на 6% ниже, чем в мае текущего года. Такие данные приводят аналитики сервиса "Циан".

В исследовании участвовали регионы, на рынке посуточной аренды которых предложено не менее 10 лотов. Самыми дорогими оказались дома в регионах Дальнего Востока и столицы: в Камчатском крае — 21,3 тыс. руб. в сутки (+9% к прошлому году), в Москве — 19,4 тыс. руб. (+0,1%) и Хабаровском крае — 18,6 тыс. руб. (-13%). Самыми дешёвыми — в Ставропольском крае (6,2 тыс. руб.), Калмыкии и Севастополе (по 5,7 тыс. руб.). Цена в соседней с Прикамьем Свердловской области составила 10,1 тыс. руб. в сутки (-0,2%).

Эксперты отмечают постепенный рост средних ставок посуточной аренды загородных домов. В среднем по России аренда дома в июне 2024 года обойдётся в 10,1 тыс. руб. в сутки — это на 5% дороже, чем в июне 2023 года. Сильнее всего цены за этот период выросли в Костромской, Пензенской, Оренбургской областях и в Республике Алтай (+32%). Значительно снизилась стоимость аренды домов в Удмуртии (-14%).

Результаты также показали, что спрос, который ежегодно растёт с приближением летнего сезона, в этом году оказался ниже прошлогодних показателей. Одной из причин стали длинные майские праздники с короткой рабочей неделей, что позволило взять многим полноценный отпуск, а также погодные условия.

Ранее сообщалось, что посуточная аренда комнат в Перми выросла за год на 75% и в марте составила 800 руб. В целом в российских городах этот показатель увеличился на 38%. Средняя стоимость комнаты составила 1 тыс. руб. в сутки.

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