Алёна Бронникова За год в Перми посуточная аренда комнат подорожала на 75% При этом цены в краевой столице оказались ниже средних по стране Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми за год стоимость посуточной аренды комнат выросла на 75% и в марте составила 800 руб. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Авито Путешествия».

В целом в российских городах этот показатель увеличился на 38%. Средняя стоимость комнаты составляет 1 000 руб. в сутки.

Аналитики сервиса исследовали города, где представлено 30 и более доступных для краткосрочного проживания комнат, и составили рейтинг. Среди 24 городов Пермь оказалась в числе самых доступных по стоимости комнат, сдающихся в аренду посуточно. Более низкими оказались цены только в Туле — 650 руб. (рост на 15% по сравнению с прошлым годом) и Краснодаре — 750 руб. (рост на 32%).

В столицах динамика цен оказалась отрицательной к предыдущему году, стоимость аренды комнат приближена к средним показателям. В Санкт-Петербурге — 1 000 руб. в сутки (-4%), в Москве — 900 руб. в сутки (-8%). Самой дорогостоящей посуточная аренда комнат оказалась в Челябинске — 1 800 руб. (+55%), Сочи — 1 500 руб. (+75%) и Томске — 1 500 руб. (+533%).

«Аренда комнаты — хороший вариант для бюджетных путешествий и позволяет сэкономить, что особенно актуально в условиях роста цен на авиаперелёты, с которым столкнулись туристы в начале 2024 года. Посуточная аренда комнаты в среднем по России выходит более чем в два раза дешевле, чем студии и однокомнатной квартиры», — прокомментировал руководитель направления «Авито Путешествия» Артём Кромочкин.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в первом квартале 2024 года в Перми подешевела аренда квартир. Ставки на «однушки» в Перми снизились на 0,9% (21,4 тыс. руб./мес.), на «двушки» — на 5,7% (26,7 тыс. руб./мес.), «трёшки» стали сдаваться дешевле на 8,6% (33,3 тыс. руб./мес.).





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