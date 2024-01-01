В первом квартале аренда квартир в Перми заметно подешевела Идёт коррекция роста в конце прошлого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В I квартале 2024 года аренда квартир в Перми подешевела, как и в половине городов России. Такие данные публикуют аналитики федерального портала «Мир квартир».

Так, ставки на «однушки» в Перми снизились на 0,9% (21,4 тыс. руб./мес.), падение также зафиксировано ещё в 38 городах, рост отмечен в 31. Дешевело такое жильё больше всего в Астрахани (—10%), а дорожало активнее всего в Чите (+11%). В Москве квартиры с одной комнатой стали сдаваться на 1,1% дороже, чем три месяца назад, и сейчас стоят 47,5 тыс. руб./мес. В среднем по всем городам однокомнатные квартиры в цене не изменились (0%) и сдаются в среднем за 21,3 тыс. руб./мес.

Съёмные «двушки» за квартал в Перми упали в цене на 5,7% (26,7 тыс. руб./мес.), падение произошло ещё в 31 городе, а рост в 38. Среди лидеров роста — Курган (+10,8%). В аутсайдеры вышли Чебоксары (—10%). Московское двухкомнатное жильё подорожало на 1,5%, до 59 тыс. руб./мес. В среднем по городам «двушки» подешевели на 0,4%, до 27,2 тыс. руб./мес.

«Трёшки» в Перми стали сдаваться дешевле на 8,6% (33,3 тыс. руб./мес.), такая же тенденция ещё в 37 городах. Дороже квартиры с тремя комнатами стали в 31 городе, в одном цены не изменились. Наибольший рост отмечен в Саранске (+18,4%), наибольшее падение — в Набережных Челнах (—13,5%). Московские трёхкомнатные квартиры подорожали на 0,8% (71,2 тыс. руб./мес.). В среднем по стране «трёшки» снизились в цене на 1,4%, до 33,5 тыс. руб./мес.

«За прошлый год ставки аренды ознаменовались двузначным приростом, и весь I квартал ценники приходили в равновесное состояние — где-то росли, где-то корректировались в меньшую сторону, — констатирует генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Однако если сравнивать их с показателями I квартала 2023 года, то видна отчетливая положительная динамика: однокомнатные квартиры прибавили 20,8%, двухкомнатные — 16,8%, трёхкомнатные — 11,6%».

Луценко также обратил внимание на рост предложения съёмных квартир. По итогам квартала предложение «однушек» по городам РФ выросло на 14,8%, «двушек» — на 4,5%, «трёшек» — на 3,4%. В числе причин он называет то, что в конце марта массово начали освобождаться квартиры, арендованные гражданами Таджикистана, которые массово покидают страну.

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