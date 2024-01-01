Алёна Бронникова Власти согласовали строительство 16-этажного дома в Перми на месте рынка «Балатово» Замечаний по проекту в ходе общественных обсуждений не поступило Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

Комиссия по ПЗЗ одобрила заявление строительной компании «Семченко 10» о повышении высотности застройки земельного участка под мини-рынком «Балатово» в Индустриальном районе до 16 этажей. Ранее проект был рассмотрен на общественных обсуждениях. Замечаний и предложений по нему не поступало.

Как отметила на заседании 20 сентября представитель краевого минимущества, планируемый объект будет расположен в квартале с переменной этажностью до 17 этажей. Таким образом, линия застройки останется прежней, многоквартирный высотный дом впишется в существующие объекты.

Члены комиссии приняли решение о подготовке соответствующего постановления правительства в части установления подзоны Ц-2 в 16 этажей в отношении данного земельного участка.

Участок находится в собственности ООО СЗ «Семченко, 10» и расположен в границах территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) площадью 3,2 тыс. кв. м с возможностью возводить здания не более 10 этажей. Застройщик намерен разместить здесь жилой дом высотой в 16 этажей с коммерческими помещениями. В июне компания обратилась в комиссию по ПЗЗ с просьбой повысить этажность. В начале сентября прошли общественные обсжудения.

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