Алёна Бронникова Мэрия Перми назначила общественные обсуждения по территории рынка «Балатово» На его месте планируется построить 16-этажный дом Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Перми с 30 августа по 6 сентября состоятся общественные обсуждения об установлении подзоны в 16 этажей в отношении земельного участка под мини-рынком «Балатово» в Индустриальном районе. Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте администрации.

Участок расположен в границах территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) площадью 3,2 тыс. кв. м. На данный момент здесь разрешается возводить здания не выше 10 этажей. Земля находится в собственности ООО СЗ «Семченко, 10». В июне застройщик обратился в комиссию по ПЗЗ с просьбой повысить этажность.

Компания планирует разместить здесь 16-этажный дом с коммерческими помещениями. Проектом предусмотрено строительство рядом детской площадки и парковки.

Информация о том, что мини-рынок «Балатово» собственники планируют застроить жильём, появилась зимой текущего года. Активная группа местных жителей сообщила об этом в соцсетях и обратилась к властям, выступив против ликвидации рынка. В администрации ответили, что территория является частной собственностью, владельцы которой вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

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