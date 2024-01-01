Алёна Бронникова На месте мини-рынка в Индустриальном районе Перми построят 16-этажный дом Объект возведут по улице Семченко, 10 Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

В Индустриальном районе Перми на месте мини-рынка «Балатово» планируется построить 16-этажный жилой дом с коммерческими помещениями. На заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми застройщик ООО «СЗ «Семченко, 10» представил проекты будущего дома.

Строительство запланировано на земельном участке по ул. Семченко, 10. Территория находится в собственности застройщика, а также попадает в границы требований к архитектурно-градостроительному облику. На первом этаже будущей многоэтажки разместят коммерческие помещения. Рядом с домом предусмотрено строительство детской площадки и парковки.

Представитель девелопера отметил, что цветовые решения фасадов и высотность застройки были разработаны в соответствии с существующими рядом многоквартирными домами. К комиссии по ПЗЗ компания обратилась с заявлением о повышении этажности — с 10 до 16 этажей. Разрешённая плотность (2,22) при этом сохраняется.

Фото: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края

«Фасады мы предлагаем частично штукатурные, частично в кирпиче, с интересными решениями. Все блоки и кондиционеры закрываем декоративными элементами, на первом этаже также предлагаем декоративные вставки», — рассказал представитель застройщика.

Члены комиссии приняли решение о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ в части установления подзоны в 16 этажей в отношении рассматриваемого земельного участка. В данный момент участок находится в границах территориальной зоны обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2). Согласно данным публичной кадастровой карты, его площадь составляет 3,2 тыс. кв. м, вид разрешённого использования — под здание рыночного павильона. Здесь находится двухэтажное административное здание с коммерческими помещениями.

Рядом, между этим зданием и домом быта «Малахит», располагается земельный участок по ул. Семченко, 8. Ранее там стояли торговые павильоны, которые в данный момент снесены, а сам участок обнесён металлическим забором. Через дорогу от этих участков находится трамвайное депо.

Алёна Бронникова

Информация о том, что мини-рынок «Балатово» собственники планируют застроить жильём, появилась зимой текущего года. Активная группа местных жителей сообщили об этом в соцсетях и обратились к властям, выступив против ликвидации рынка. В администрации им ответили, что территория является частной собственностью и вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом.

«Новый компаньон» обратил внимание на проекты застройщиков, предлагающих возведение жилья на месте торговых объектов. Эксперты связывают это с несколькими факторами, главный из которых — дефицит земельных участков в городе. При этом для предпринимателей краевые власти предусмотрели альтернативные площадки в рамках проекта по созданию в Перми торгово-ярмарочных комплексов. Первый такой объект был открыт в июне в Мотовилихинском районе.

По данным сhecko.ru, ООО «Специализированный застройщик «Семченко, 10» было зарегистрировано 3 ноября 2023 года в Перми. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Директором и учредителем организации является Спартак Димидов — руководитель другой пермской строительной организации — ООО «Полезная площадь». До 2017 года этой компанией владел предприниматель Дмитрий Перхун, учредитель пермской сети отелей «Сибирия» и совладелец ООО «ПМ-Девелопмент».

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