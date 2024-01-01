Алёна Бронникова Рынок жилья В Перми появилась новая тенденция застройки торговых рынков многоквартирными домами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Рынки в Перми оказались на грани исчезновения — вместо торговых точек в ближайшие годы планируется возвести новые дома. На это указывают сразу несколько проектов, заявленных застройщиками. Эксперты связывают это с несколькими факторами, главный из которых — дефицит земельных участков в городе.

«Свечка» вместо рынка

На последнем заседании комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми рассматривался вопрос о реновации территории мини-рынка в микрорайоне Крохалева. Ижевская компания ООО «СЗ «Созвездие» (структура «Зардон групп») предложила построить новый жилой дом на ул. Лодыгина, 42а.

Сейчас земля находится в собственности застройщика. На участке площадью 4,3 тыс. кв. м планируют возвести 23-этажный дом с детской и спортивной площадками. Начало работ ожидается уже в апреле. На соседней территории эта же компания в данный момент возводит 25-этажный ЖК «Свои люди» (ул. Гусарова, 5а).

Представители компании подготовили проект будущей высотки и обратились в комиссию по ПЗЗ с заявлением об изменении параметров застройки. К документу также было приложено соглашение о развитии сети социальной инфраструктуры с администрацией Перми, подписанное пока только со стороны застройщика.

Председатель комиссии Лариса Ведерникова обратила внимание на незаконно размещённые в границах данного участка нестационарные торговые объекты (НТО) и поинтересовалась, как застройщик будет решать данный вопрос. Представитель компании ответил, что этот момент обсуждается с администрацией Свердловского района и с руководителем мини-рынка. До сих пор участок оставался в пользовании предыдущего владельца. Однако по условиям договора купли-продажи до 1 апреля 2024 года территория должна быть полностью освобождена.

Поскольку мини-рынок пользовался спросом у местных жителей, застройщик решил сохранить коммерческую составляющую площадки и предусмотрел в проектах обоих комплексов помещения под магазины на первых этажах. Так, в ЖК «Свои люди» расположится экорынок, с представителями которого уже заключён договор.

Но участники заседания остались недовольны визуальной составляющей будущего дома. По результатам рассмотрения проект не был поддержан, и его отправили на доработку. Застройщика попросили согласовать с комиссией по архитектурно-градостроительному облику Перми экстерьер здания. Лариса Ведерникова отметила, что после этого параметры, в том числе высотность объекта, могут существенно измениться.

Дефицит земли

Параллельно с проектом застройки мини-рынка на Крохалева обсуждается и преобразование других территорий. Так, в ближайшее время ПЗСП планирует приступить к строительству ЖК на месте бывшего «китайского рынка» на ул. Кронштадтской в Дзержинском районе.

Объектом пристального внимания стала территория у Центрального рынка. Владельцы оптового рынка «Гача» планируют редевелоп­мент территории совместно с федеральным застройщиком «Талан». С другой стороны от рынка ПМД возводит ЖК «Эволюция» на месте стоявших здесь ранее торговых киосков. В конце прошлого года стало известно, что краевые власти задумались и о комплексном развитии территории самого Центрального рынка.

Интересно, что наряду с освоением земельных участков под рынками в Перми реализуются проекты развития промышленных территорий. Эксперты связывают эту тенденцию с недостатком активов в городе. По этой причине земля становится дороже, и владельцы рынков могут получить большую выгоду от их продажи.

«В городе свободной земли становится меньше, соответственно, застройщики начинают скупать то, что раньше казалось им дорогим или нерентабельным. Сдача земли в аренду под рынки приносила собственникам земельных участков больший доход, чем от застройки. Сейчас условия изменились. Земельных участков стало меньше, соответственно, стоимость земли стала выше», — прокомментировал генеральный директор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный.

Директор управляющей компании «Труменс групп» Елена Денисова отмечает, что на развитие этой тенденции повлияло несколько факторов. Среди них — нехватка площадок, устаревшие форматы мини-рынков и политика краевых властей. Перед принятием решения о застройке той или иной территории девелоперы всегда оценивают риски и рентабельность проектов, а также возможность внесения изменений в параметры градостроительства. Поскольку земля становится дороже, а размер арендной платы не меняется, собственники рынков зачастую делают выбор в пользу продажи участков.

Альтернатива мини-рынкам

Для предпринимателей, размещающих торговые точки на мини-рынках, краевые власти предусмотрели альтернативные площадки в рамках проекта по созданию в Перми торгово-ярмарочных комплексов. Инициатива московского ООО «Центрстройгрупп» в 2022 году получила статус приоритетной. Общий объём инвестиций оценивается в 361 млн руб.

Первый комплекс планируется открыть в Мотовилихе на ул. Целинной, 37а в феврале текущего года. В нём будут работать фермерские магазины и фуд-зона.

Всего до августа 2025 года планируется построить девять таких объектов в разных районах города. По условиям проекта 20% мест должно быть предоставлено фермерам на безвозмездной основе.

По словам Елены Денисовой, крупные мини-рынки становятся менее актуальными, так как спрос на непродовольственные товары, реализуемые на таких площадках, заметно уменьшается. В связи с этим и решение о создании фермерских комплексов на более компактных участках в единой стилистической концепции является своевременным и логичным.

Эксперт привела в пример рынок на ул. Островского. Власти планировали его изъять, но собственникам участка удалось договориться с властями и сохранить его. Они обновили павильоны в соответствии с действующими нормативами, и рынок продолжил своё функционирование.

«Вполне возможно, что переговоры велись и с владельцами других участков, но они не готовы были на такие перемены. Вкладывая деньги в обновление павильонов, необходимо просчитывать все риски и понимать, что арендные ставки от этого не вырастут, а предприниматели не смогут платить больше, так как у них уже сложилась определённая доходность. Покупатели заинтересованы в качестве предлагаемых продуктов, а не во внешнем оформлении. По­этому здесь больше идёт речь об общем облике города», — считает Елена Денисова.

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