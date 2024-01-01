Алёна Бронникова В Перми открылся первый круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс На площадке смогут разместиться 40 арендаторов Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми открылся первый круглогодичный торгово-ярмарочный комплекс «Амбар» на ул. Целинной, 37а. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу компании «ЦентрСтройГрупп», объект введён в эксплуатацию.

Местные производители смогут арендовать площадки на территории торгового комплекса на специальных льготных условиях. Планируется, что арендаторами станут 40 предпринимателей. Сейчас заключены 25 соглашений.

«Надеюсь, наши пространства станут точками притяжения, где каждый сможет познакомиться с продукцией, произведённой в Пермском крае»,— отметил директор компании Брагин.

Общая площадь комплекса составляет 864 кв. м. Помещения оформлены в стиле барн, , который объединяет минимализм, лофт и биотек. Само здание оснащено системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха. На площадке разместятся фермерские магазина и фуд-зона.

О планах строительства в Перми новых круглогодичных торгово-ярмарочных комплексов, стало известно в мае 2022 года. Они появятся в нескольких районах Перми. За три года планировалось возвести девять таких объектов. В прошлом году ООО «ЦентрСтройГрупп» получил три земельных участка для реализации проекта. Ввести в эксплуатацию комплекс на Целинной планировалось к концу 2023 года, но сроки открытия несколько раз переносили.

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