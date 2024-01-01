Алёна Бронникова Открытие первого торгово-ярмарочного комплекса в Перми перенесли на март Объект разместится по ул. Целинной, 37а Поделиться Твитнуть

Фото: ИА "Текст"

В Мотовилихинском районе Перми начнёт работать первый торгово-ярмарочный комплекс «Ферма. Маркет. Село». На его территории будут работать фермерские магазины и фуд-зона. Как стало известно «КП-Пермь», открытие запланировано на март.

Объект разместится по ул. Целинной, 37а, на пересечении с ул. Евгения Пермяка. Участок находится по соседству с «Монеткой», в районе остановки общественного транспорта «Вышка-2». Площадь объекта составит около 700 кв. м.

«Комплекс включит 44 торговых места, размещённых в четыре ряда. В него также войдут подсобные помещения, туалеты, кафе. Цена торгового места в месяц составит от 22,7 тыс. руб.», — информирует издание.

Ранее сообщалось, что первый такой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в начале февраля. Площадь земельного участка, на котором будет расположен объект, составляет 3,7 тыс. кв. м. Торгово-ярмарочные комплексы появятся в нескольких районах Перми: на ул. 1905 года, ул. Генерала Панфилова, ул. Маршала Рыбалко, ул. Гашкова, ул. Мира, ул. Подгорной, ул. Хрустальной и ул. Дружбы.

Инициатором проекта стала компания «ЦентрСтройГрупп». Общий объём инвестиций оценивается в 361 млн руб. Сроки завершения строительства всех объектов — август 2025 года. Планируется, что комплексы нового типа дадут возможность местным производителям продавать свою продукцию. При этом 20% мест будет предоставлено на безвозмездной основе.

«Новый компаньон» обратил внимание на появившуюся в Перми тенденцию застройки торговых рынков жилыми домами. По мнению экспертов, такие объекты становятся менее актуальными, и решение о создании фермерских комплексов на более компактных участках, в единой стилистической концепции является своевременным и логичным.

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