Мария Сыропятова В Перми планируют построить девять круглогодичных торгово-ярмарочных комплексов Первые появятся к концу 2023 года на ул. 1905 года и ул. Целинной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новые торгово-ярмарочные комплексы (ТЯК) планируют возвести в районах Перми. Общий объём инвестиций в проект — 361 млн руб. На краевом совете по предпринимательству представитель компании «Центрстройгрупп» (инициатор проекта) назвал девять приоритетных площадок.

Первые ТЯК, на ул. 1905 года (811 кв. м) и ул. Целинной (3,7 тыс. кв. м), планируют возвести к концу 2023 года. Площадь земельных участков 811 и 3,7 тыс. кв. м соответственно.

Остальные могут быть размещены на ул. Генерала Панфилова (1,9 тыс. кв. м), ул. Маршала Рыбалко (1 тыс. кв. м), ул. Гашкова (500 кв. м), ул. Мира (1,5 тыс. кв. м), ул. Подгорной (2,6 тыс. кв. м), ул. Хрустальной (1,2 тыс. кв. м) и ул. Дружбы (1,4 тыс. кв. м). Сроки завершения строительства всех объектов — август 2025 года.

«Рынок сегодня — это открытый музей городской культуры, который знакомит с товарами местных производителей и региональной гастрономией», — говорится в презентации проекта.

При этом планируется реализовать строительство сооружений «в едином стилистическом решении», а также оборудовать системами вентиляции и кондиционирования. Работать объекты будут круглый год. Не менее 20% площади объектов планируют предоставить местным производителям для реализации продукции на безвозмездной основе.

При обсуждении темы торгово-ярмарочных комплексов был задан вопрос, будут ли они НТО или объектами капстроя. Представитель компании ответил, что это будет зависеть от земельного участка. При этом никаких проектных решений пока нет. Они будут согласовываться с городскими властями.

Напомним, в начале апреля 2022 года «Новый компаньон» сообщал о поиске мэрией Перми площадок под фермерские рынки. Городские власти информацию подтвердили, отметив, что речь идёт об инвестиционном проекте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.