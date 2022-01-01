Мария Сыропятова Локальный фермерский В мэрии Перми подбирают площадки для фермерских рынков Поделиться Твитнуть

Алёна Беляева

В Перми могут появиться фермерские рынки. В мэрии подтвердили, что действительно подбирают площадки и прорабатывают вопрос организации мест для сбыта фермерской продукции. Их планируют разместить почти во всех районах города. Цель — расширение возможностей для реализации продукции местных сельхозпроизводителей.

«В настоящее время администрация Перми прорабатывает инвестиционный проект по созданию на территории Перми торговых объектов для реализации фермерской продукции», — прокомментировали «Новому компаньону» в департаменте промышленной политики и экономики администрации Перми. При этом площадки под такие объекты будут расположены рядом с объектами мелкорозничной торговли, с постоянным пешеходным трафиком и хорошей транспортной доступностью.

Других подробностей в мэрии пока не раскрывают. Несколько источников «Нового компаньона» рассказали, что речь идёт о поиске мест под размещение нестационарных торговых объектов.

«Статус этих объектов пока непонятен, но основная цель — дать возможность жителям Пермского края покупать продукты питания по более низким ценам», — пояснил один из источников.

Подбор площадок идёт при поддержке краевых властей, а воспользоваться новыми площадками смогут не только фермеры, но и более крупные сельхозпроизводители. Планируется, что одним из основных отличий новых фермерских рынков от действующих ярмарок станет постоянный характер работы.

По мнению директора Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства (НИИСХ — филиала ПФИЦ УрО РАН) Ивана Огородова, подобные площадки будут востребованы у средних сельхозпроизводителей.

«Крупные индустриальные производители продуктов питания не всегда готовы «заморачиваться» логистикой. Им проще выстраивать её через крупные торговые сети. А вот средним переработчикам сельхозпродукции было бы интересно получить свои точки в Перми. Например, это цеха по переработке мяса в Кунгурском и Карагайском районах, Октябрьском, Кудымкаре, Чайковском. Продукция у них есть, поэтому это возможность для них наладить дополнительный сбыт. Другой вопрос, будет ли это востребовано у потребителя. Для него должны быть созданы преимущества по сравнению с торговыми сетями, либо уникальный или достаточно широкий ассортимент, либо интересная цена на сопоставимый продукт», — прокомментировал Иван Огородов.

По мнению директора ООО «Агрофирма «Шадейка» Анны Корнейчук, для малых переработчиков сельхозпродукции было бы интересно получить постоянные точки сбыта продукции в Перми.

«Мы активно участвуем в ярмарках, наша продукция — пельмени, вареники, пирожки — пользуется спросом в Перми, — отмечает Анна Корнейчук. — Сейчас мы везём продукцию и холодильное оборудование в Пермь, а потом обратно. Зимой приходится стоять на морозе. Поэтому, конечно, было бы удобнее разместиться где-то на постоянной основе, в помещении с электричеством. Но и тут важно, где стоишь, — в одних местах покупателей больше, в других меньше».

По словам Анны Корнейчук, было бы лучше получить места бесплатно или с минимальной арендой, до 300 руб. в день. При этом размер занимаемой площади у малых переработчиков может быть небольшим, до 10 кв. м.

По мнению директора ООО «Телец» Сергея Брызгалова, в существующих условиях возможность получить сбыт в федеральных сетях у фермеров минимальна.

«Малые производители в федеральные торговые сети зайти сейчас не смогут, — отмечает Сергей Брызгалов. — Входные бонусы, оплата продукции через 30 и более дней, согласование договоров от полугода до двух лет... И даже если ты заключил договор, не факт, что встанешь на полку. Поэтому понятно, что точка сбыта могла бы поддержать небольших сельхозпроизводителей. Умеренная, разумная плата за аренду такого места вполне нормальна. Но такая, чтобы и точка работала, и все деньги не уходили бы на покрытие аренды. Желательно с электричеством, водоснабжением и канализацией».

По мнению Сергея Брызгалова, максимальный размер такой торговой точки — до 50 кв. м. В противном случае небольшому сельхозпроизводителю не остаться на патентной системе налогообложения, поскольку на общей такая торговая точка не выживет.

В краевом минагро обращают внимание на то, что ярмарки проводятся в регионе регулярно.

«Ярмарки позволяют небольшим фермерским хозяйствам реализовать производимую продукцию. У многих жителей региона есть желание покупать натуральные, качественные продукты, такие как молоко, масло или мясо, картофель и овощи, а фермеры, в свою очередь, порой испытывают затруднения в поиске клиентов. Проведение ярмарок выгодно и фермерам, и жителям, так как многие фермеры в сезон предлагают товар по оптовой цене», — отметил министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

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