Алёна Бронникова ПЗСП планирует построить на проспекте Парковом в Перми дом с библиотекой Срок реализации проекта – 2029 год Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

В рамках комплексного развития территории в Дзержинском районе Перми ООО «Дом учителя» (входит в структуру ПЗСП) планирует построить дом с библиотекой. Возведение многоквартирного жилого дома ведётся на пр. Парковом, 24. В дальнейшем библиотеку передадут в муниципальную собственность.

«На сегодняшний день заключён договор комплексного развития по инициативе правообладателя. Планируется строительство жилого дома со встроенными помещениями жилого назначения, в том числе библиотеки, которая в дальнейшем будет безвозмездно передана в муниципальное образование город Пермь», — сообщила представитель краевого минимущества на заседании комиссии по ПЗЗ 20 сентября.

Кроме того, застройщик должен будет выполнить благоустройство территории, установить малые архитектурные формы и отремонтировать часть дороги, которая примыкает к земельному участку. Завершение строительства запланировано в 2029 году. Как уточнили в ведомстве, здание планируется возвести высотой 18 этажей.

Застройщик обратился в комиссию по ПЗЗ с заявлением об установлении границы территориальной зоны КРТ-13 на данном участке. Члены комиссии приняли решение о подготовке проекта в части установления границ данной зоны.

В прошлом году «Дом учителя» попросил установить на земельных участках в Дзержинском районе Перми по ул. Желябова, 14 и проспекту Парковому, 22/2, 24 и 26 территориальную зону Ц-СМ с возможностью возведения домов высотой до восьми этажей и дополнить градостроительный регламент соответствующими зонами. Заявление было одобрено и направлено на публичные слушания.

Весной 2024 года комиссия по ПЗЗ поддержала установление границ КРТ на земельном участке по пр. Парковому, 24 площадью 0,4 га. Глава минимущества Прикамья Лариса Ведерникова обратилась к застройщику с просьбой рассмотреть возможность обустройства рекреационной зоны на прилегающей территории к жилому комплексу.

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