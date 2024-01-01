Зарина Ситдикова Пермский краевой суд признал законной региональную программу капремонта Чиновники скорректируют планы по работам в части домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд признал законной региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщает министерство ЖКХ и благоустройство Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, суд отказал в иске об отмене действующей программы капремонта в полном объёме. Инициаторами судебного разбирательства выступила группа ТСЖ, входящая в Ассоциацию ТСЖ «Пермский стандарт», а также ряд юридических и физических лиц.

В минЖКХ отметили, что реализуемая в регионе программа сформирована с учётом ранее выполненных комплексных обследований технического состояния многоквартирных домов и финансовой устойчивости Фонда капремонта.

В ведомстве добавили, что в соответствии с вынесенным судебным решением в программу будут внесены корректировки в части некоторых работ по ряду домов.

Краевые чиновники напомнили, что в случае необходимости жители могут перенести сроки проведения работ в своём доме на более ранний или на более поздний срок. Как ранее писал «Новый компаньон», это возможно в случае собираемости взносов в объёме более 92%.

Напомним, в 2023 году в Пермском крае была утверждена новая программа капитального ремонта МКД. В её рамках в течение текущего года будет обновлено 428 объектов общей площадью 1,6 млн кв. м, благодаря чему улучшатся условия проживания более 50 тыс. человек. Всего запланировано 688 видов работ.

В краткосрочном этапе программы на 2024-2026 годы ремонт предусмотрен в 1,1 тыс. МКД. Стоимость работ составит 15,6 млрд руб.

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