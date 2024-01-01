В парке Горького откроется третий пермский мобильный пункт вакцинации от гриппа Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми начинает работу ещё один мобильный пункт вакцинации от гриппа. Он разместится в Центральном парке развлечений им. Горького (рядом с ротондой). Об этом сообщили в минздраве региона.

Мобильный пункт у ротонды на этой неделе успеет проработать два дня: 20 сентября с 16:00 до 19:00 и 21 сентября с 12:00 до 15:00.

Врачи считают вакцинацию наиболее эффективным методом защиты от гриппа: она позволит существенно снизить риски тяжелого течения заболевания и возможных осложнений. «Особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания», — заявляют медики.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией будет проведён врачебный осмотр.

Ранее в Перми заработали два мобильных пункта вакцинации. 17 сентября первый из них открылся в торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж). Он открыт 20, 24 и 27 сентября с 11:00 до 18:00. Ещё один мобильный пункт с 19 сентября появился возле ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а). Поставить прививку там можно будет также 23, 25 и 30 сентября. Время работы — с 11:00 до 16:00.

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