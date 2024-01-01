В Перми открылся второй мобильный пункт вакцинации от гриппа Он находится у ТЦ «Кит» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, в Перми с 19 сентября начал работать ещё один мобильный пункт вакцинации от гриппа — возле ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а).

Поставить прививку можно сегодня, 19 сентября, а также 23, 25 и 30 сентября. Время работы — с 11:00 до 16:00.

В ведомстве отмечают, что сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

«Особенно важно привиться лицам старше 60 лет, а также тем, у кого есть сопутствующие хронические заболевания», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Как писал ранее «Новый компаньон», первый мобильный пункт вакцинации открылся 17 сентября в пермском торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж). Он открыт 20, 24 и 27 сентября с 11:00 до 18:00.

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