В Перми заработал первый мобильный пункт вакцинации от гриппа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 17 сентября, в пермском торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж) открылся первый в этом году мобильный пункт вакцинации, где любой желающий может сделать прививку от гриппа. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что вакцинация — один из наиболее эффективных способов защиты от тяжёлого заболевания и возможных осложнений.

«Особенно важно вакцинироваться людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями», — заявили врачи.

Мобильный пункт будет открыт 17, 20, 24 и 27 сентября с 11:00 до 18:00.

Как уточняет ВЕТТА, прививку могут получить все желающие, достигшие 18-летнего возраста. Нужно иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед проведением вакцинации будет осуществлён медицинский осмотр.

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