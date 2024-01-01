Алёна Бронникова В Пермском крае принято решение о создании вытрезвителей в крупных городах Новые организации появятся в городах с населением более 100 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По аналогии с советскими вытрезвителями, в Пермском крае принято решение о создании специализированных организаций для оказания помощи находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соответствующий законопроект прошёл второе чтение на пленарном заседании краевого заксобрания.

Документом предлагается создание таких организаций в населённых пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек. Решение будет приниматься на основе нескольких критериев, таких как количество протоколов об административных правонарушениях и преступлений, совершённых в состоянии опьянения, а также случаев гибели от переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

Законопроект был принят в первом чтении в июне 2024 года. В августе в документы были внесены поправки. Закон начнёт действовать с 1 января 2025 года.

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