С января 2025 года в Прикамье снова могут заработать вытрезвители Они появятся только в городах с населением свыше 100 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 20 августа, на заседании комитета по социальной политике депутаты Законодательного собрания Пермского края обсудили поправки к законопроекту, касающемуся создания специализированных учреждений для помощи гражданам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Инициаторами данного законопроекта стали краевые власти, документ был внесён в ЗС в мае текущего года.

Вытрезвители планируется открывать в населённых пунктах с численностью свыше 100 тыс. жителей. Решение о создании таких учреждений будет приниматься на основе нескольких критериев, таких как количество протоколов об административных правонарушениях, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, число преступлений, а также случаи гибели от переохлаждения с признаками употребления алкоголя или наркотиков.

На заседании также сообщили, что законопроект должен начать действовать с 1 января 2025 года.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», депутаты заметили, что ограничение на создание вытрезвителей только в крупных городах может затруднить открытие подобного учреждения, например, в Краснокамске. Представители правительства объяснили, что данное условие рекомендовано федеральным законодательством, и сейчас подобные учреждения функционируют в 27 регионах России. Эффективность их работы можно будет оценить только через три-четыре года.

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