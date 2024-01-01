Алёна Бронникова Депутаты заксобрания Прикамья поддержали законопроект о создании вытрезвителей Документ прошёл первое чтение Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае, по аналогии с советскими вытрезвителями, появятся специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соответствующий документ был рассмотрен на пленарном заседании краевого заксобрания.

Документом предлагается создание таких организаций в населённых пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек при совокупности нескольких показателей: при более 103 745 протоколов об административных правонарушениях в год, если удельный вес преступлений, совершённых в предшествующем году в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, превысит 43,2%, а также, если доля погибших в предыдущем году в результате переохлаждения с признаками опьянения окажется выше 64,8%.

Анализ показателей будет ежегодно проводить комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае. По мнению авторов проекта, такая мера позволит сохранить существующую модель организации помощи, своевременно отслеживать негативные тенденции и корректировать работу взаимодействующих органов власти.

По итогам рассмотрения на заседании 20 июня депутаты поддержали документ в первом чтении. Принять законопроект планируется в августе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.