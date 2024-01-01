В Пермском крае депутаты заксобрания предложили создать вытрезвители Законопроект рассмотрят в июне Поделиться Твитнуть

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В Прикамье могут быть созданы аналоги советских вытрезвителей. Определение механизма создания таких организаций на уровне региона предусмотрено федеральным законодательством. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

В проекте закона гооврится, что специализированные организации могут быть созданы в населённых пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек. Вопрос о создании таких учреждений рассмотрит краевое правительство.

Специализированные организации предлагается создать при совокупности нескольких показателей: Во-первых, при более 103 745 протоколов об административных правонарушениях в год. Во-вторых, если удельный вес преступлений, совершённых в предшествующем году в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, будет более 43,2%. А в-третьих, если доля погибших в предыдущем году в результате переохлаждения с признаками употребления алкоголя ил наркотиков превысит 64,8%.

Анализ этих показателей будет ежегодно проводить Комиссия по профилактике правонарушений в Пермском крае.

Авторы законопроекта считают, что такая мера позволит сохранить уже выстроенную модель по организации и осуществлению оказания помощи и своевременно отслеживать негативные тенденции, a также корректировать работу взаимодействующих органов власти.

Законопроект депутаты намерены рассмотреть в июне.

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