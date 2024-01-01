Литр бензина АИ-98 в Прикамье за неделю снова подорожал на рубль Цены на другие виды топлива изменились незначительно Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 10 по 16 сентября средняя стоимость литра бензина автомобильного выросла на 15 коп., составив 58,53 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Цена бензина АИ-92 за неделю выросла на 4 коп. и составляет 53,56 руб. за литр. АИ-95 стоит 58,18 руб. за литр (+3 коп.), АИ-98 — 77,34 руб. (+1 руб.). Средняя цена дизельного топлива поднялась на 1 коп. и равна 67,31 руб. Отметим, что на позапрошлой неделе АИ-98 также подорожал на рубль.

Прикамье остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по цене на топливо — регион лидирует по стоимости всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98.

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 71 субъекте Российской Федерации. Более всего выросли цены в Ненецком автономном округе +4,3% и Республике Алтай +1,2%.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в четырёх субъектах Российской Федерации, более всего в Камчатском крае (-0,6%).

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