Рост цен на автомобильное топливо в Прикамье ускорился Стоимость литра АИ-98 за неделю поднялась на рубль Поделиться Твитнуть

В Пермском крае с 3 по 9 сентября средняя стоимость литра бензина автомобильного выросла на 21 коп., составив 58,38 руб. Такие данные следуют из отчёта Росстата об объёме производства нефтепродуктов.

Цена бензина АИ-92 за неделю выросла на 12 коп. и составляет 53,52 руб. за литр. АИ-95 стоит 58,15 руб. за литр (тоже +12 коп.), АИ-98 — 76,34 руб. (+1 руб.), средняя цена дизельного топлива поднялась на 3 коп. и равна 67,30 руб.

Прикамье остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по цене на топливо — регион лидирует по стоимости всех марок бензина и ДТ, кроме АИ-98.

По данным Росстата, в целом за прошедшую неделю изменение цен на бензин зафиксировано в 74 субъектах Российской Федерации. Более всего выросли цены в Чеченской Республике и Московской области (+1,2%).

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период изменение цен на бензин автомобильный составило +0,5 и +0,2% соответственно.

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