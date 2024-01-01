Алёна Бронникова Парламенты Пермского края и ЛНР подпишут соглашение о сотрудничестве Документ планируется подписать 30 сентября Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермского края одобрили проект постановления об утверждении соглашения между региональным парламентом и Народным Советом Луганской Народной Республики. Проект был рассмотрен на пленарном заседании 19 сентября.

Представленный документ поможет развивать межпарламентские связи, расширить деловые и дружественные контакты, обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности. Соглашение при этом не исключает возможности взаимодействия сторон по иным направлениям.

По словам первого заместителя председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслава Григорьева, для подписания соглашения 30 сентября от региона будет направлена группа депутатов. Помимо Прикамья, соглашения будут заключены с ещё восемью субъектами РФ.

Документ поступил в ЗС в начале сентября. Инциатива принадлежит группе депутатов на основе обращения председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко.

Как отметил спикер краевого заксобрания Валерий Сухих, межпарламентское сотрудничество станет ещё одним закономерным шагом в интеграции новых регионов в общественно-политическую и экономическую жизнь страны.

«Сегодня Пермский край помогает возвращаться к мирной жизни луганскому Северодонецку. Соглашение между парламентами — логичное продолжение нашего сотрудничества», — добавил он.

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