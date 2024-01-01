Прикамье установит межпарламентские связи с ЛНР Соответствующий документ депутаты ЗС рассмотрят на ближайшей пленарке Поделиться Твитнуть

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект постановления об утверждении соглашения между региональным парламентом и Народным Советом ЛНР. Текст документа планируется утвердить на очередном пленарном заседании. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале краевого парламента.

По словам спикера заксобрания региона Валерия Сухих, начало сотрудничества двух парламентов — это ещё один шаг в укреплении связей между двумя регионами.

«Пермский край и Луганская Народная Республика близки. Луганский Северодонецк — подшефный город Прикамья. Соглашение между парламентами — логичное продолжение нашего сотрудничества. Это позволит совершенствовать нормативные базы двух регионов, обменяться опытом парламентской работы», — рассказал Сухих.

Документ поможет развивать межпарламентские связи, расширить деловые и дружественные контакты, обмениваться информацией и опытом в области законотворческой деятельности.

Напомним, в августе из Пермского края в подшефный Северодонецк было отправлено 15 тыс. учебников по всем школьным предметам для учащихся с 1 по 11 класс.

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