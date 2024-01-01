Пермский край передал школам Северодонецка 15 тысяч учебников Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в подшефный Северодонецк Луганской Народной Республики отправлено 15 тыс. учебников по всем школьным предметам для учащихся с 1 по 11 класс.

«Помогаем ребятам и школам Северодонецка подготовиться к учебному году! Все учебники 2024 года издания и помогут ребятам изучать школьную программу по новым образовательным стандартам, — сообщил в своём telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. — Благодарю наши общественные организации и жителей Прикамья за поддержку ежегодной акции «Собери ребёнка в школу» и помощь братскому Северодонецку».

Первоклассникам Северодонецка из Прикамья также отправлены специальные наборы для учёбы и творчества — краски, пластилин, канцелярские принадлежности, фломастеры, тетради, цветная бумага и картон, альбомы для творчества.

В Луганской Народной Республике в новом учебном году в школы отправятся более 100 тыс. ребят, 9 тыс. из них — первоклассники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки ЛНР.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.