Алёна Бронникова Пермякам рассказали о местах остановок нового автобусного маршрута Автобусы № 79 в Кировском районе начали ходить с 1 сентября Поделиться Твитнуть

Жителям Перми рассказали о местах остановок нового маршрута автобусов № 79 «микрорайон Новый Крым — микрорайон Железнодорожный», который был запущен с 1 сентября для замены маршрутных такси. В администрации города отмечают, что маршрут обеспечил доступность улиц Сивашской и Кировоградской в Кировском районе, где ранее отсутствовало движение общественного транспорта.

Администрация Перми

«Автобусный маршрут № 79 проходит по улицам, где отсутствуют остановочные пункты. Его схема движения предполагает посадку и высадку пассажиров в любом разрешённом правилами дорожного движения месте. Такая практика позволяет быстро организовать транспортное сообщение в местах с малым пассажиропотоком или стеснёнными условиями», — рассказали в департаменте транспорта.

Администрация Перми

Отмечается, что несколько маршрутов в Перми работают аналогичным образом. Мэрия информирует пассажиров о подходящих местах посадки и высадки на своих ресурсах. Кроме того, схемы остановок на маршруте направлены перевозчику для размещения в салонах автобусов.

Администрация Перми

Напомним, на этой неделе маршрутные такси № 4т, 5т, 8т и 11т в Перми прекращают свою работу в связи с окончанием у перевозчиков срока действия свидетельства на обслуживание. Вместо них пассажиры смогут воспользоваться новыми маршрутами № 31 и 79, а также уже существующими автобусами № 15 и 57. Маршруты № 31 и 79 запустили в Перми с 1 сентября. Водители этих автобусов останавливаются в любом разрешённом правилами дорожного движения месте, что даёт возможность проезда и разворота в стеснённых условиях, где нет остановочных пунктов и возможности проезда больших автобусов.

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