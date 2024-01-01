Зарина Ситдикова В Перми прекращают работу четыре маршрутных такси Вместо них в городе будут курсировать автобусы с регулируемыми тарифами Поделиться Твитнуть

С 17 по 19 сентября в Перми прекратят свою работу маршрутные такси № 4т, 5т, 8т и 11т — у работающих на них перевозчиков заканчиваются свидетельства на обслуживание. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

По информации ведомства, вместо указанных маршрутных такси пассажиры смогут воспользоваться новыми маршрутами № 31 и № 79, а также уже существующими автобусами № 15 и 57.

В департаменте транспорта отметили, что для удобства горожан в преддверии прекращения работы маршруток с 16 сентября было увеличено количество отправлений автобусов № 15.

Как отметили в ведомстве, на регулируемых автобусных маршрутах в отличие от «тэшек» возможна оплата проездными и транспортными картами. Это позволяет пассажирам экономить на пересадках. Кроме того, за несоблюдение расписания и требований к транспортным средствам к перевозчикам применяются более жёсткие санкции.

Напомним, новые автобусные маршруты № 31 и 79 запустили в Перми с 1 сентября. На них работает техника малого класса. Водители этих маршрутов останавливаются в любом разрешённом правилами дорожного движения месте. Это даёт возможность проезда и разворота в стеснённых условиях, где нет остановочных пунктов и возможности проезда больших автобусов. Благодаря этому общественный транспорт запускается повсеместно, а жители улиц, где он раньше не курсировал, могут доехать от дома до социальных объектов и крупных транспортных узлов Перми, чтобы сделать пересадку и добраться в любой район города.

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