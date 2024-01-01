За неделю число заболевших ОРВИ в Прикамье увеличилось на 19% Прививку от гриппа поставили 314 тысяч жителей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 9 по 16 сентября 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 14 890 новых случаев ОРВИ. Это на 19,2% больше по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемический порог не превышен. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Ведомство осуществляет еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также следит за циркуляцией возбудителей инфекции.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных пока циркулируют возбудители негриппозной этиологии — риновирусы и аденовирусы.

В крае началась вакцинация против гриппа. На 16 сентября 2024 года привито более 314,3 тыс. человек (12,5% от совокупного населения), в том числе 131,6 тыс. детей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 17 сентября в пермском торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж) открылся первый мобильный пункт вакцинации, где любой желающий может сделать прививку от гриппа. «Особенно важно вакцинироваться людям старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями», — заявляют врачи.

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