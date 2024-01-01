Алёна Бронникова Для учащихся частных школ и вузов в Прикамье введут скидки на проезд в электричках Билеты можно будет приобретать за полстоимости Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют расширить льготы на проезд в электричках для учащихся частных образовательных организаций. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, депутаты рассмотрят законопроект на ближайшем пленарном заседании краевого заксобрания 19 сентября.

Согласно предлагаемым изменениям, ученики частных школ и студенты частных колледжей и вузов при покупке билетов или проездных абонементов на железнодорожный транспорт пригородного сообщения смогут получать скидки в 50% от стоимости. Получателями льготы могут стать около 2,4 тыс. человек. Воспользоваться ими смогут только ученики и студенты, получающие образование на очной основе.

Ранее данная льгота распространялась только на учащихся государственных и муниципальных образовательных учреждений. Данная мера поддержки была принята в регионе в 2022 году.

Напомним, в июне 2024 года для школьников из многодетных семей Прикамья, которые нуждаются в мерах социальной поддержки, ввели электронные социальные проездные, которые позволяют воспользоваться проездом в общественном транспорте бесплатно. Льгота действует в городских и пригородных автобусах, трамваях и троллейбусах на территории всего региона, но не распространяется на проезд в электричках, междугородных автобусах и на водных маршрутах.

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