Елена Синица Для школьников и студентов сделали скидку 50% на проезд в электричках В 2022 году затраты на эту меру обойдутся в 21 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Школьникам и студентам Пермского края будет предоставлена скидка в 50% на разовые поездки на железнодорожном транспорте пригородного сообщения. Такое решение приняли депутаты краевого парламента на пленарном заседании 23 июня.

Скидка будет предоставляться с 1 сентября по 15 июня.





Предполагается, что после принятия законопроекта пассажиропоток возрастёт до 408,8 тыс. человек. Затраты на реализацию этой меры поддержки в 2022 году составят 21 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.