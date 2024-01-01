«Кортрос» завершил строительство семейного квартала в Перми Получено разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса на 500 квартир Поделиться Твитнуть

ГК «Кортрос» получила разрешение на ввод в эксплуатацию завершающей очереди жилого квартала iLove на ул. Герцена/Барамзиной в Перми. Общая площадь нового корпуса на 539 квартир превышает 29 тыс. кв. м. Старт передачи ключей собственникам запланирован на середину октября 2024 года, сообщили в группе компаний.

Всего на участке в 2,38 га в районе ДКЖ во всех очередях проекта iLove «Кортрос» реализовал четыре дома общей площадью почти 72,6 тыс. кв. м на 1363 квартиры. Жилая площадь комплекса превышает 65 тыс. кв. м.

Застройщик напомнил, что в семейном квартале iLove реализован проект «Умный дом», обустроены детские пространства и закрытые дворы без машин. В рамках соцобязательств в одной из очередей проекта построен и передан городу детский сад на 100 мест.

Напомним, ГК «Кортрос» системно работает на пермском рынке. Самые известные проекты в регионе: жилой комплекс «Астра» и ЖК «Гулливер».

На сегодняшний день компания приступила к реализации проекта КРТ в районе ДКЖ. Здесь также планируется высотное строительство, сейчас идет разработка архитектурной концепции. «КОРТРОС» планирует выйти на площадку в 2025 года.





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