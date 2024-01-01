Алёна Бронникова В Перми открыли вторую харчевню «Длинный нос» Заведение открылось на месте грузинского ресторана Поделиться Твитнуть

Фото: группа «"ДЛИННЫЙ НОС" харчевни» ВКонтакте

В Перми 12 сентября открыла двери вторая харчевня «Длинный нос». Об этом авторы проекта сообщили в официальной группе ВКонтакте.

Заведение переехало из «пирамиды» на ул. Крисанова, 12б на ул. Екатерининскую, 34. Ранее по данному адресу находился ресторан грузинской кухни «Никала Пиросмани».

Первая харчевня «Длинный нос» открылась на Комсомольском проспекте, 87, второе заведение в торговом центре на ул. Крисанова заработало в 2010 году. В мае 2024 года точка на Крисанова закрылась. По словам представителей харчевни, причиной стало отключение электричества раньше срока окончания договора субаренды и отказ администрации города, которая является собственником помещений, сотрудничать в вопросе продолжения работы на объекте. Летом администрация «Длинного носа» рассказала о планах открыть вторую точку на Екатерининской.

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