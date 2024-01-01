В пермском кафе «Длинный нос» прокомментировали закрытие заведения на Крисанова Харчевня прекратила работу в «пирамиде» 8 мая Поделиться Твитнуть

В Перми 8 мая прекратило работу одно из заведений харчевни «Длинный нос», которое находилось в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б. На официальной странице «ВКонтакте» представители организации сообщили, что вынуждены были закрыться срочно.

«Раньше срока окончания договора субаренды нам отключили электричество, а администрация (как собственник помещений) отказалась помогать и сотрудничать в вопросе продолжения нашей работы на объекте. Мы планировали сделать закрытие по-другому, с приглашением вас на "чао"-ланчи и закрывающие посиделки», — рассказали в заведении.

Харчевня «Длинный нос» открылась в торговом центре на Крисанова, 12б в июне 2010 года. Второе заведение продолжает работать на Комсомольском проспекте, 87.

Здание по ул. Крисанова, 12б, известное как «Малая Пирамида», до 2020 года находилось в частной собственности. В 2021-м торговый центр вместе с соседним зданием по ул. Крисанова, 12в перешло в муниципальную собственность. Весной 2022 года ТЦ по ул. Крисанова, 12б арендовало ООО «Кама-Урал».

В феврале 2024 года из-за накопленных долгов администрация Перми через суд расторгла договор аренды с «Кама-Урал». Организация пыталась оспорить решение и подала встречный иск, в котором потребовала от департамента заключить допсоглашение к договору с изменёнными условиями. Однако обжаловать решение о расторжении договора аренды компании не удалось.

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