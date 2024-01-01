Харчевня «Длинный нос» в Перми откроется на месте ресторана «Никола Пиросмани» Сейчас идёт ремонт помещения Поделиться Твитнуть

Вторая харчевня «Длинный нос» в Перми заработает по адресу ул. Екатерининская, 34. Об этом авторы проекта сообщили в соцсети ВКонтакте. Ранее эти площади занимал закрытый ныне ресторан «Никола Пиросмани».

Информация о начале ремонта в помещениях появилась ещё в июле. В харчевне собираются установить новую мебель и обновить интерьер. «Чтоб, как в сказке», — сказано в информации. О дате открытия харчевни не сообщается.

Весной «Новый компаньон» писал, что в Перми 8 мая неожиданно прекратило работу одно из заведений харчевни «Длинный нос», которое находилось в «пирамиде» по ул. Крисанова, 12б. «Раньше срока окончания договора субаренды нам отключили электричество, а администрация (собственник помещений) отказалась помогать и сотрудничать в вопросе продолжения нашей работы на объекте. Мы планировали сделать закрытие по-другому, с приглашением вас на «чао»-ланчи и закрывающие посиделки», — рассказали в заведении.

Напомним, харчевня «Длинный нос» открылась в торговом центре по ул. Крисанова, 12б в июне 2010 года. Второе заведение продолжает работать на Комсомольском проспекте, 87.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.