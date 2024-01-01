Бюджет Прикамья выделит ещё 3,6 млн рублей на вырубку больных деревьев Речь идёт о хвойных, повреждённых жуком-короедом Поделиться Твитнуть

фото: Алексей Сметкин

Поправками в региональный бюджет 2024 года предусмотрят 3,6 млн руб. на вырубку повреждённых жуком-короедом деревьев. Об этом на заседании комитета по социальной политике заксобрания Прикамья рассказала представитель Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

Финансирование будет направлено на восстановление повреждённых уссурийским полиграфом лесов в Добрянском городском округе. В сентябре текущего года произошли изменения в Правилах борьбы с вредными организмами, которые теперь позволяют проводить выборочную или полную санитарную рубку лесов, пострадавших от этих вредителей. Также в проекте бюджета на ближайшие три года предусмотрены средства для активной борьбы с уссурийским полиграфом в Пермском крае, сообщили в минприроды.

Напомним, по данным Россельхознадзора на июнь 2024 года, в Пермском крае короед был замечен на территории более 137 тыс. га. Позднее сообщалось, что поражённые деревья обнаружены в Нижне-Курьинском, Верхне-Курьинском, Краснокамском и Гайвинском участковых лесничествах. В результате обнаружения новых мест распространения жука-вредителя общая площадь карантинной зоны в Перми увеличилась до 20,9 тыс. га.

Уссурийский полиграф опасен тем, что повреждает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые стволы. Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье с вредителем столкнулись в 2022 году.

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