В Прикамье уссурийский полиграф захватил новые территории Общая площадь заражения в регионе составляет уже более 137 тысяч га Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

В июне в Пермском крае власти ввели карантинные режимы по уссурийскому полиграфу. Речь идёт о территориях Пермского муниципального округа, Лобановского и Юговского территориального управления на общей площади более 49 тыс. га. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

На сегодняшний день общая площадь карантинных фитосанитарных зон по этому виду вредителей составляет более 137 тыс. га.

Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье столкнулись с этой проблемой в 2022 году. Зимой сообщалось, что короед распространился по территории региона на площади 2,7 тыс. га. Отмечалось, что основным методом борьбы с жуком остаются санитарные вырубки.

В мае этого года полиграф добрался и до пихт на территории парка им. Горького. Заболевшим пихтам сделали инъекции, и они начали давать новые побеги. Таким образом, деревья удалось спасти.

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