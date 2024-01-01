Поражённые уссурийским полиграфом пихты в центре Перми удалось спасти В мае на деревьях установили лечебные капсулы Поделиться Твитнуть

Заболевшие пихты, которым были сделаны инъекции от уссурийского полиграфа, начали давать новые побеги / фото: парк Горького

Пихты в парке им. Горького в центре Перми удалось спасти. «Мы рады сообщить, что заболевшие пихты, которым были сделаны инъекции от уссурийского полиграфа, начали давать новые побеги и выглядят просто замечательно! Наши старания и забота были не напрасны», — сообщили в администрации парка.

Ранее сообщалось, что пихты на территории центрального парка развлечений подверглись атаке уссурийского полиграфа. Эти жуки-короеды опасны тем, что повреждают здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые. В конце мая специалисты парка совместно с Горзеленстроем провели лечебные инъекции пихтам. Для этого на деревьях установили специальные капсулы.

Напомним, впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье столкнулись с этой проблемой в 2022 году. Зимой сообщалось, что короед распространился по территории региона на площади 2,7 тыс. га. Отмечалось, что основным методом борьбы с жуком остаются санитарные вырубки.

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