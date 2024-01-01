В Перми пихтам в парке Горького сделали инъекции от уссурийского полиграфа Поделиться Твитнуть

Специалисты парка им. Горького в Перми совместно с Горзеленстроем провели инъекции пихтам, которые атаковал уссурийский полиграф.

Как сообщили в пресс-службе парка, сейчас в основания заражённых деревьев введены лечебные капсулы.

«Убедительно просим вас не прикасаться к этим капсулам, чтобы не нарушить процесс лечения и дать деревьям шанс на полное восстановление. Препараты из капсул будут напитывать растения около двух недель, после будут удалены», — обратились к посетителям специалисты.

Ранее сообщалось, что пихты на территории центрального парка развлечений им. Горького в Перми подверглись атаке уссурийского полиграфа. Эти жуки-короеды опасны тем, что повреждают здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые деревья.

Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье столкнулись с этой проблемой в 2022 году. Зимой сообщалось, что короед распространился по территории региона на площади 2,7 тыс. га. Отмечалось, что основным методом борьбы с жуком остаются санитарные вырубки.

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