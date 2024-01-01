Пихты в парке Горького в Перми оказались заражены уссурийским полиграфом Деревья будут лечить инъекциями Поделиться Твитнуть

уссурийский полиграф / фото: moyaokruga.ru

Пихты на территории центрального парка развлечений им. М. Горького в Перми подверглись атаке уссурийского полиграфа. Об этом пресс-служба парка сообщила в соцсетях. Чтобы сохранить деревья, им с помощью инъекций введут лекарственные препараты.

«Каждому дереву в парке присвоен номер, ежегодно деревья проходят осмотр, а все сведения и характеристики сохраняются и сравниваются. Понимая всю серьёзность ситуации, мы приняли решение о необходимости введения лекарственных препаратов с помощью инъекций для их защиты и сохранения», — отмечают в парке.

Инъекции для деревьев являются сложным процессом, который требует специальных знаний и оборудования. Специалисты разработали план действий и планируют приступить к его реализации в ближайшее время.

Такая мера является частью программы по заботе о зелёных насаждениях парка. В организации просят посетителей отнестись с пониманием к предстоящим мероприятиям и воздержаться от прогулок по парку с питомцами, не ходить по газонам и клумбам и не срывать цветы и ветви деревьев.

Уссурийский полиграф опасен тем, что повреждает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые деревья. Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье столкнулись с этой проблемой в 2022 году. Зимой сообщалось, что короед распространился по территории региона на площади 2,7 тыс. га.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.