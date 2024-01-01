Максим Артамонов В Пермском крае уссурийский полиграф распространился на площади 2,7 тыс. га Заражены пихтовые деревья в 11 территориях региона Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» в краевом министерстве природных ресурсов, по результатам обследований повреждённые опасным короедом — уссурийским полиграфом — пихтовые деревья выявлены на 11 территориях 43 муниципальных образований региона на общей площади 2,7 тыс. га.

«По состоянию на 26 января этого года санитарные рубки проведены в очагах карантинного вредителя на площади 50,2 га, в том числе выборочные санитарные рубки 45,2 га, сплошные санитарные рубки на площади 4,8 га», — отметили в ведомстве.

В этом году в соответствие с действующим законодательством по результатам обследований рубка запланирована ещё на площади 119,1 га. Сейчас специалисты регионального минприроды продолжают работу по выявлению зараженных деревьев, чтобы назначить необходимые лесозащитные мероприятия.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми ликвидировано 1974 дерева, заражённых полиграфом. В этом году городские власти намерены продолжить уборку больных деревьев — планируется убрать зелёные насаждения в объёме 1,3 тыс. кубических метров. Такие данные привела первый заместитель главы администрации Перми Ольга Андрианова

Особенно актуальна эта проблема для Мотовилихинского лесничества.

Уссурийский полиграф опасен тем, что повреждает здоровые пихты, заражая их фитопатогенным грибом Grosmanniа aoshimaе. Изначально вредитель заселяет ослабленные деревья, размножается и постепенно переходит на здоровые деревья. Впервые уссурийский полиграф был обнаружен в 2008 году в Сибири. В Прикамье столкнулись с этой проблемой в 2022 году.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.